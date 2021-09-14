漢光第二天 共機2架侵擾西南空域 19:192021/09/14 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 殲-16戰機。空軍提供 漢光演習第2天，空軍發布共機動態，共軍2架殲-16機，下午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 漢光演習周三(15日)清晨將進行「屏東佳冬戰備道」戰機起降訓科目，預計有IDF經國號、E-2K預警機、F-16V等主力機種的起降及整補作業，模擬空軍機場遭炸毀時，戰機的油彈藥補給作業。 壯年男打高端後 心悸肺浸潤猝死 世新女神正面只有2條布 側身入鏡巨球形狀全看光 #空軍 #2架 #漢光演習 #共機 #作業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 避免誤判 美中應建立安全機制 04:102021/09/14 焦點要聞 《科技》高通、聯發科4G AP短缺 紫光展銳出貨拚居第三大 11:102021/09/14 財經 中秋連假國道恐現車潮 尖峰時段國5恐塞2小時 10:442021/09/14 生活 第三作戰區淡水河防守備 衛戍中樞安全 15:012021/09/14 政治 漢光演習第2天 第二作戰區夜間戰術機動 部隊防空作為 10:362021/09/14 政治 漢光演習軍方在喜樹海灘 架設5層阻絕設施 16:472021/09/14 政治 漢光操演超保密 僅公布生物戰 04:102021/09/14 焦點要聞 《其他股》中租租車2招突圍 H2展望樂觀 16:332021/09/14 財經 基隆市府公布AZ疫苗接種作業 15日起長者施打第二劑 15:182021/09/14 生活 日本藥廠通報內含不純物 國內32萬瓶青光眼藥水需回收 12:282021/09/14 生活 第四作戰區 用蚵架堆疊成阻絕設施 08:382021/09/14 政治 政治熱門新聞 贊成促轉會拆中正紀念堂蔣公銅像嗎？ 最新民調一面倒 - 政治 2021縣市長最新「民調」出爐 第一名竟擁200萬粉絲 - 政治 藍營內部民調曝光 資深媒體人：他大有機會 - 政治 選黨主席被送考紀會 張亞中忍不住說重話 - 政治 贈謝志偉花圈遭民進黨狠嗆 朱學恒重話回擊了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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