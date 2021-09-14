殲-16戰機。空軍提供

漢光演習第2天，空軍發布共機動態，共軍2架殲-16機，下午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

漢光演習周三(15日)清晨將進行「屏東佳冬戰備道」戰機起降訓科目，預計有IDF經國號、E-2K預警機、F-16V等主力機種的起降及整補作業，模擬空軍機場遭炸毀時，戰機的油彈藥補給作業。