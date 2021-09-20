今有1架共機進我西南空域 22:382021/09/20 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8反潛機。空軍提供 根據空軍發布共機動態，共軍1架運-8反潛機，下午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 驚傳確診者足跡 天母SOGO、大葉高島屋今停業一天 少年彰濱出海口戲水遇「離岸流」 海陸空搜救4小時沒下落 #空軍 #今有 #共機 #西南空域 #發布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 西班牙拉帕馬島火山噴發 5000人被迫撤離 13:072021/09/20 國際 金山父女陳屍自宅 子破門赫見乾屍 04:102021/09/20 社會新聞 龍劭華今頭七 柯淑勤陪遺孀為他挑「新家」 10:302021/09/20 娛樂 美國海軍T-45C教練機墜毀 3座民宅受損1飛行員死亡 16:432021/09/20 軍事 桃勤女員工染Delta 基因定序出爐 與土耳其個案「病毒同源」 14:292021/09/20 生活 台大女戰學歷分手中興男友 葉丙成留言遭嗆：站著說話不腰疼 16:192021/09/20 生活 不捨40年老友龍劭華 喜翔：希望他走得開心順利 16:122021/09/20 娛樂 功能樣樣全 美味早點一機搞定 04:102021/09/20 時尚消費 美軍MC-130將改裝成水上飛機 可在海上起降 21:122021/09/20 軍事 美最新無人機還在研製就破功 陸驚曝發現關鍵罩門 08:142021/09/20 軍事 中巴合作JF17梟龍戰機獲青睞 阿根廷提列預算首批採購12架 17:482021/09/20 兩岸 政治熱門新聞 為3＋11下台負責？陳時中回一句 網火大：真是刷新五觀 - 政治 陳柏惟罷免成功機率？ 吳子嘉：出這招就穩掛 - 政治 民調會說話 朱領政下藍營支持度屢創新低、江帶領國民黨谷底翻身 - 政治 吳子嘉和郭正亮很少同台原因曝光 宅神一聽恍然大悟 - 政治 紐禁台芒果陳吉仲尊重 陸擋台釋迦蓮霧卻喊告 郭正亮痛批雙標 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。