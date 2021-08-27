國家運輸安全調查委員會日前公布太魯閣號事故調查報告，形同宣告台鐵局人員全身而退。對此，民眾黨立院黨團今表示，台鐵擺明把自己當「發包中心」，出事一概與他們無關，責任全推包商；對台鐵束手無策的運安會，提出的運安報告也成為台鐵的卸責工具，呼籲蔡政府絕不能讓台鐵無罪開脫。

國家運輸安全調查委員會日前發布0402太魯閣號事故事實資料報告，內容未納入相關人員疏失責任，而是著墨在對台鐵提出強化工地安全、檢視邊坡工程等6項改善事項。

對此，民眾黨立委邱臣遠表示，從2018年的普悠瑪事故，到今年的太魯閣事故，死傷人數愈來愈多，但如今運安會的報告與改善建議事項，台鐵若置之不理，運安會根本束手無策，才使得台鐵在這些年來毫無改善，繼續罔顧人命到今天，朝野應盡速修法補強懲處規定，不能讓台鐵繼續無罪開脫。

邱臣遠強調，蔡總統除了要對罹難者家屬溝通說明改進方案，包括《鐵路法》、《政府採購法》都應該修正，否則出事只是換個人當局長。同時，台灣山路多，因為駕駛對氣壓剎車系統操作不熟悉造成的車禍事故也層出不窮，建議重新檢討重車的管考制度。

民眾黨立委張其祿則指出，運安會報告主要談的是安全問題，但從報告來看，會發現台鐵在整件事裡只扮演了一個角色就是「發包中心」，之後什麼事都不用做。然而，今天台鐵的問題就在於重大工程都採取承攬制度，發包完就什麼都不管，連責任都沒有，若繼續下去，誰來當台鐵局長都不會有改變，反正每天發包推責任就好。

張其祿強調，從運安會對於工程負責人李義祥的訪談可發現，李義祥在今年3月11日後幾天要去工地施工，由於依規定不算工期，但台鐵卻告訴李義祥「要施工就自己去，你自己小心」，由此可見台鐵心態是就是外包後，禍福自己想辦法，所以才會出現這麼多閃失。

張其祿說，人命關天之事，台鐵卻用這種心態，才會局長一換再換，卻沒有任何差別，但人命真的這麼不值錢嗎？他說，解決安全問題當然刻不容緩，但台鐵最大的問題就是沒有公司化，終而衍生難解的結構性問題；但台鐵卻還把公司化期程設定在3年後，顯然是要等民進黨政府下台後才改，未來這段時間勢必將依然故我，今天大家談再多，都只會是治標不治本。