民進黨憲改小組人權與基本國策組昨天召開會議，預計10月中下旬提出黨版修憲案，民進黨團今天召開記者會表示，修憲門檻很高，民進黨三個小組討論工作都已完成，預計送交黨團討論後即可提出，呼籲國民黨、時力及民眾黨等有修憲權的政黨也能提出版本。

民進黨昨天由桃園市長鄭文燦召集小組討論會議，在選舉權與被選舉權應下修到18歲部分取得共識。民進立法院黨團今天召開記者會，副書記長則是陳秀寶表示，修憲是國家大事，攸關所有的國民，需要各方充分的溝通討論，而且要充分的合作才能夠順利在2022年的大選中來順利完成。

她說，民進黨所籌組的修憲小組已經展開分組的相關討論及準備工作，未來黨中央討論之後，會將完整的修憲案交給黨團會議，通過後就會啟動整個攸關國家未來的修憲程序。

黨團幹事長劉世芳表示，民進黨有三個小組分別討論修憲議題，現在每一個小組都已經討論完成，未來會交由立法院黨團提出。

由於修憲門檻高達四分之三，她說，民進黨已經準備好修憲的各項方案，呼籲擁有修憲權利的包括國民黨、時代力量。民眾黨也可以提出各政黨的修憲版本共同來討論，在面對全民修憲期待下，能形成共識。