新北市某幼兒園有男童已確診新冠肺炎感染Delta病毒株，男童母親也確診了，緊張程度升級，4日男童父母曾開車到彰化探望阿公、阿媽、小叔，1歲小弟弟，彰化4人已住進檢疫所中心隔離，第一次採檢都是陰性，彰化縣長王惠美也疾呼若有發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常或腹瀉等，請不要上班上課，儘速就醫或篩檢。

彰化縣衛生局長葉彥伯說明，這次4人入住檢疫中心，到入住第10天中間，還會再做一次採檢，期滿再採檢，這家人開車到彰化後，又直奔南部去，足跡相關縣市也在疫調中，目前掌握到彰化縣，就只是停留在阿公、阿嬤家而已，為傳統民宅，4人都經入住檢疫中心，新北仍在協助確認足跡，包括用手機定位追蹤等。這次驚險擦邊球，目前還沒有爆出其他足跡。

由於確診是Delta病毒株，新北疫情風雨欲來，全台都跟著緊張，彰化縣長王惠美表示，預將於10月2日在普天宮舉辦「國際海牛文化節」、10月9日至10月11日在王功福海宮辦理「媽祖祈福文化節」等一些活動，因應疫情，將滾動修正。中秋節要烤肉，以同住家人於家戶進行為一，建議避免跨縣市南來北往的大型烤肉聚會，不建議、不鼓勵、不補助辦理社區烤肉，禁止在公園、宮廟廣場等公共場所烤肉。

此外，游泳池有條件開放，淋浴單一入口，人員分時段入場，換場清消至少30分鐘，7日起游泳教學暫緩實施兩周。

新北疫情再起，就怕人流再帶來爆發，彰化縣衛生局啟動主動監測採檢流程，呼籲出現任何呼吸道或不適症狀，醫師評估診療，呼吸症狀持續2、3天，不論有沒有旅遊或接觸史，都要進行公費PCR核酸檢測；呼吸症狀未滿2天且無任何旅遊史、接觸史，免費家用快篩檢測。