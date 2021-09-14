北市衛生局公布案16198接觸者採檢結果，其中，居家隔離23人，採檢結果皆陰性。（北市府提供／游念育台北傳真）

中央流行疫情指揮中心日前公布本土確診個案16198是住台北市，20多歲女性，住萬華，是餐飲從業人員，職場在中山區，並證實是麥當勞的員工；北市衛生局公布案16198接觸者採檢結果，其中，居家隔離23人，採檢結果皆陰性；自主健康管理13人，採檢結果皆陰性。