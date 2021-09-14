麥當勞員工確診 匡列36人採檢結果出爐 10:392021/09/14 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心日前公布本土確診個案16198是住台北市，20多歲女性，住萬華，是餐飲從業人員，職場在中山區，並證實是麥當勞的員工。（示意圖/資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市衛生局公布案16198接觸者採檢結果，其中，居家隔離23人，採檢結果皆陰性。（北市府提供／游念育台北傳真） 中央流行疫情指揮中心日前公布本土確診個案16198是住台北市，20多歲女性，住萬華，是餐飲從業人員，職場在中山區，並證實是麥當勞的員工；北市衛生局公布案16198接觸者採檢結果，其中，居家隔離23人，採檢結果皆陰性；自主健康管理13人，採檢結果皆陰性。 罷免加州州長時限將屆 疫情下郵寄投票佔多數 涉貪出庭 潘懷宗自曝罹癌化學去勢 #採檢 #麥當勞 #新冠肺炎 #台灣 #匡列 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日人打疫苗出現過敏反應 官方決定給醫療補助 03:282021/09/14 國際 代表處改名 美國拿台灣當工具人 04:102021/09/14 時論廣場 海航集團重整 兩大業務敲定接手人 04:102021/09/14 全球財經 央行再啟金檢 瞄準不動產放款 04:102021/09/14 財經要聞 裝潢工6次到社區 基因定序今出爐 04:102021/09/14 焦點要聞 長榮機師Delta群聚案 密切接觸空姐三採陰解隔 09:312021/09/14 生活 蘇揆建議鬆綁二級規範 侯：新北要再觀察幾天 04:102021/09/14 焦點要聞 基本工資審議 預估10月召開 04:102021/09/14 財經要聞 1族群3廠牌疫苗自由選 男氣炸：是什麼高級人種？ 08:512021/09/14 生活 福建莆田全面嚴控所有社區出入 廈門六區普篩、長途客運全停 09:252021/09/14 兩岸 《晨間解盤》區間震盪後 看下周Fed利率會議(倫元投顧提供) 09:112021/09/14 財經 生活熱門新聞 BNT不是首選 醫曝第一劑打這牌保護力最好 - 生活 1族群3廠牌疫苗自由選 男氣炸：是什麼高級人種？ - 生活 下個颱風生成時間曝光！中秋連假這地區有雨 - 生活 今起連4天劇烈天氣 午後變天！強降雨地區曝 - 生活 長榮機師Delta群聚案 密切接觸空姐三採陰解隔 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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