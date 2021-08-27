尋求支持？國民黨主席候選人輪流拜會 侯友宜：好好做事最重要 15:402021/08/27 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 有媒體報導卓伯源、朱立倫、江啟臣在19、20日前後錯開時間拜訪新北市長侯友宜，尋求黨內支持。侯友宜今回應，大家的共同想法都是好好做事最重要。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席選戰即將到來，各個候選人積極拜會地方人士，有媒體報導卓伯源、朱立倫、江啟臣在19、20日前後錯開時間拜訪新北市長侯友宜，尋求黨內支持。侯友宜今回應，3人皆是他的多年好友，謝謝他們抽空到辦公室聊聊，大家都希望為人民國家做事，團結在一起面對人民需要，而大家的共同想法都是好好做事最重要。 疫後民調兩樣情 柯文哲讚侯友宜：非醫學專業卻將疫情控制良好 自爆「合約不要復必泰」 陳時中改稱：冬天沒衣服穿還是要穿 #拜會 #侯友宜 #國民黨 #主席 #候選人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 六都最新民調出爐 盧秀燕第二 網驚：他第一 16:562021/08/27 政治 看完8大券加碼「眼花」了 藍青年嗆民進黨：何不花心思在這3件事 08:272021/08/27 政治 新北幼兒園園長線上會議 侯友宜公布準公共幼兒園達206間 11:022021/08/26 寶島 侯友宜霸氣推5千換1萬 這縣每人領8千 22縣市最新加碼看這裡 16:012021/08/26 政治 柯文哲稱「加碼會造成通貨膨脹」王鴻薇驚：學學新北市 13:562021/08/27 政治 朱立倫訪義民廟 地方民代相挺 14:522021/08/27 政治 新北施政滿意度居冠 侯友宜：改善不足讓民眾對市政有信心 11:522021/08/27 政治 新北加倍券限額網友怨是「抽抽樂」新北市回應了 10:052021/08/27 生活 侯友宜推加倍券最高5千換1萬 媒體人喊比這大咖有魄力 18:132021/08/26 政治 董座向陳時中道歉後 聯亞重送EUA審查 13:022021/08/27 財經 BNT疫苗最快月底進貨 侯友宜：地方全力配合幫學生施打 15:402021/08/26 生活 政治熱門新聞 政院振興五倍券出爐 最新民調出乎意料 - 政治 賴清德27日要去施打高端 前外交官脫口5字 - 政治 侯友宜霸氣推5千換1萬 這縣每人領8千 22縣市最新加碼看這裡 - 政治 柯文哲會到高雄選市長嗎 王世堅斷言3字 - 政治 BNT有譜 黃暐瀚曝蔡英文最新支持度 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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