國民黨主席選戰即將到來，各個候選人積極拜會地方人士，有媒體報導卓伯源、朱立倫、江啟臣在19、20日前後錯開時間拜訪新北市長侯友宜，尋求黨內支持。侯友宜今回應，3人皆是他的多年好友，謝謝他們抽空到辦公室聊聊，大家都希望為人民國家做事，團結在一起面對人民需要，而大家的共同想法都是好好做事最重要。