集集鎮長參選南投縣長，陳紀衡拋出震撼彈。（廖志晃攝）

南投縣下屆百里侯之爭，出現新變數。民進黨籍集集鎮長陳紀衡發出「鎮長選縣長」訊息，將爭取民進黨內初選提名，參選南投縣長；他是目前浮出檯面的人選中，唯一的男性，更將直接衝擊民進黨選情。

南投縣長林明溱兩屆任滿，有意問鼎下屆縣長寶座者眾多，國民黨內就有立委馬文君、許淑華和南投市長宋懷琳，3人已議定在10月中旬進行全民調，由勝出者代表國民黨參選南投縣長。

民進黨方面，行政院中部辦公室執行長蔡培慧最早表態，而且已經提前部署，如今，陳紀衡拋出震撼彈，凸顯藍、綠陣營內部都有競爭。

陳紀衡在2014年以綠黨身分參選集集鎮長，首度參選就擊敗尋求連任的國民黨籍鎮長嚴鴻邦，當時年僅29歲，成為全縣最年輕的鎮長；2018年以無黨籍身分連任，2020年5月加入民進黨。陳紀衡打出「鎮長選縣長」名號，將於9月4日正式宣布參選南投縣長。

蔡培慧表示，台灣是民主國家，人人都能自由表達公共參與的意願；民進黨一定要團結，她尊重黨內提名機制，而且致力於「南投升級」，秉持地方專業服務、用心持續耕耘且「慧」做事真實在。