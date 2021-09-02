南投縣下屆百里侯之爭，出現新變數。民進黨籍集集鎮長陳紀衡發出「鎮長選縣長」訊息，將爭取民進黨內初選提名，參選南投縣長；他是目前浮出檯面的人選中，唯一的男性，更將直接衝擊民進黨選情。
南投縣長林明溱兩屆任滿，有意問鼎下屆縣長寶座者眾多，國民黨內就有立委馬文君、許淑華和南投市長宋懷琳，3人已議定在10月中旬進行全民調，由勝出者代表國民黨參選南投縣長。
民進黨方面，行政院中部辦公室執行長蔡培慧最早表態，而且已經提前部署，如今，陳紀衡拋出震撼彈，凸顯藍、綠陣營內部都有競爭。
陳紀衡在2014年以綠黨身分參選集集鎮長，首度參選就擊敗尋求連任的國民黨籍鎮長嚴鴻邦，當時年僅29歲，成為全縣最年輕的鎮長；2018年以無黨籍身分連任，2020年5月加入民進黨。陳紀衡打出「鎮長選縣長」名號，將於9月4日正式宣布參選南投縣長。
蔡培慧表示，台灣是民主國家，人人都能自由表達公共參與的意願；民進黨一定要團結，她尊重黨內提名機制，而且致力於「南投升級」，秉持地方專業服務、用心持續耕耘且「慧」做事真實在。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。