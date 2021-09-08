高雄市長陳其邁8日出席亞太城市峰會（APCS）「市長論壇」線上會議指出，因疫情許多城市在封城或實施警戒下，影響生活及整體經濟，他分享高雄如何協助服務業及小店家度過難關，並利用電商鼓勵中小企業加速轉型。

陳其邁指出，高雄雖以製造業為主，經濟產業無明顯停擺，但部份行業仍業績滑落，又以餐飲業、計程車業影響最重。為幫助這些店家，高雄巿推出「高雄好家載」計畫，媒合餐飲、百貨、賣場、市場、夜市與計程車業者等。

他也提到，疫情帶來生活消費模式轉變，是危機也是轉機，高雄透過智慧城市方案，解決包括生鮮蔬果和百貨用品等民生消費，提供民眾在家防疫採購平台，除了加速服務業數位升級電子商務，也協助轉型創造新的商業模式。

每2年舉辦1次的亞太城市高峰會，今年9月8日至12日在澳洲布里斯本舉行，大會主題討論疫情影響下的經濟發展及城市因應情勢。今年有62個城市報名，39個城市參與市長論壇。高雄曾於2013年主辦亞太城市高峰會，也是台灣唯一舉辦過的城市。