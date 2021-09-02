國民黨主席候選人朱立倫辦公室今舉辦「線上黨史論壇」，朱立倫表示，黨史是我們最珍貴的黨產，重視黨史就是傳承正藍精神，保存真相才能反思國民黨的歷史，而多日針對民進黨「文化台獨」的批評，史觀或被竄改，但歷史真相只有一個。

朱立倫臉書連日提及「沒有1949的國民黨，就沒有今日的台灣」、「文化台獨吞噬國史，追索真相捍衛臺灣」等文，朱辦表示，面對綠營長久以來對史觀與歷史記憶的竄改與抹黑，應該強力回擊，「退無可退」。

朱立倫指出，未來黨務工作在活化黨史這一塊要重新啟動，包括在海內外上的很多史料文物要找回來，進一步要連結學術界與民間的研究能量，反擊綠營扭曲抹黑論述，繼續傳承與發揚中華民國的光榮歷史。

朱辦指出，舉辦「線上黨史論壇」，籌備活化黨史、翻轉輿論氛圍與儲備論述人才是第一步，未來將進一步連結海內外的學術單位、海外黨部甚至僑胞家族，共同合辦論壇，積極呈現中華民國史觀的台灣性、中華性與全球性，宣揚國民黨正藍精神的歷史意義。

論壇邀請橫跨不同世代、地域、光譜的國民黨史及中華民國史研究者與會，共同探討黨史的保存與活化工作，以及如何追求歷史真相、捍衛國史並真誠反思國民黨在台灣治績功過對台灣、華人社會及世界的意義。

美國史丹佛大學胡佛研究院研究員郭岱君、前國民黨黨史館主任王文隆、中研院民族所博士後研究員鍾秀雋及多位青年文史研究者與會。