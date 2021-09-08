促轉會今公布「中正紀念堂園區轉型方案」，盼未來能轉型為反省威權的歷史公園，並建議計劃將蔣中正銅像移除。國民黨主席4位候選人痛批，促轉會是一個政治追殺，而要反省權威的人應該是執政者自己，與其拆銅像，不如自己先下台，

候選人江啟臣痛批，要反省權威的人應該是現任者自己，她不只是權威一黨獨大，還是公認的民選獨裁，更讓人覺得跟塔利班有什麼不一樣，不喜歡就拆掉，不喜歡就炸掉，「自己下台就好，不用等到以後拆銅像」。

江啟臣說，促轉會從成立至今，不曉得在幹什麼，只留下東廠罵名，現在拆蔣中正銅像，就是製造更多的仇恨，這不是轉型正義的宗旨，「若要拆銅像，應先拆你們自己的台」。

候選人朱立倫表示，民進黨不旦抹煞我們的歷史，還要改變我們的歷史， 對於所有國民黨已經在台灣發生的總總歷史，不能被改變， 國民黨從保衛台灣開始到建設台灣，民進黨今天要篡改歷史，我們一定反對到底。

候選人卓伯源認為，政府的政策應要出自福國利民為導向，最重要是全民要團結，做任何分裂台灣團結傷害人民感情的事情，是最愚蠢跟不道德，而民進黨若悖離民意、漠視人民的生命生計，有一天將招民意最大反撲。

候選人張亞中痛批，民進黨促轉會根本是一個政治追殺，他本身存在就是不公不義的組織，以及進行政治清算鬥爭行為，民進黨在一黨獨大，蔡英文極權集一身的情況下，還要去追殺中正紀念堂，把蔣公銅像移除，這是台灣老百姓不能接受。