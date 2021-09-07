民眾黨主席、台北市長柯文哲，近來積極拉攏藍營牆角，對於國民黨未來是否會考慮與民眾黨合作，國民黨主席候選人朱立倫表示，國民要強起來才有主導性、主體性，當你自己不夠強，就是被人家吃走了。

朱立倫表示，他的第一個目標是回到黨中央後，第一時間就把國民黨所有整合力量、團結力量展現出來，並齊力對抗民進黨，否則即便國民黨有表現好的縣市長，但就是沒辦法讓整個黨的氣勢提升起來，那民眾黨就在後面吃豆腐。

朱立倫強調，國民黨要變強、要變硬，要團結起來，才能夠贏得明年底的選舉，最重要的是要讓所有民眾心中認為國民黨是有領導性、主體性，而且很強、很團結，就不怕任何人挖牆角。

對於是否代表要跟民眾黨劃清關係，朱立倫稱，國民黨現在不要去談這些，只有國民黨自己先做好，不過，他在跑地方的過程中，不斷接觸黨員，發現黨員的士氣和支持者的士氣已逐漸起來，就有信心全力來拚，而若國民黨聲勢起來，就不怕被人挖牆角。

針對未來是否追求統一，朱立倫指出，強調黨章、黨綱都不能改變，但要顧及事實現狀，空有理念喊一喊很容易但做不到，無法成為台灣主流民意，那這政黨就完蛋。