詐欺慣犯出沒！民眾務必小心，國民黨台北市議員游淑慧今表示，接獲被害人陳情詐欺慣犯「王浩羽」棄保潛逃，目前被新北市地檢署通緝在案，由於擔心更多受害人遇騙，她決定公布詐騙手段，並提供警方整理幾種拍賣平台上常見的詐騙手法。

國民黨台北市議員游淑慧。（圖／本報系資料照）

游淑慧臉書。（翻攝自 游淑慧臉書）

游淑慧今(13日)在臉書PO文表示，自己和許多人都喜歡網路購物，尤其是防疫時期的宅經濟，也使詐騙案件抓不勝抓。游淑慧表示，近日接獲被害人陳情詐欺慣犯「王浩羽」棄保潛逃，目前被新北市地檢署通緝在案，其慣用手法是臉書上賣東西，錢匯過去就封鎖 ，她擔心更多受害人遇騙，決定提供警方幾種拍賣平台上常見的詐騙手法如下，並提醒民眾務必小心再小心：

（一）、透過釣魚、騙人轉寄名單、病毒等方式得到買家e-mail，然後寄發得標信，通知買家匯款到某帳號，賣家會強調幾天內將出國，若想拿到心愛商品，請盡快匯款。

（二）、貨品還沒結標，買家就接到賣家的電話，強調急需現金周轉，還給了買家宅配的編號，買家匯款後，根本未收到貨品。

（三）、賣家堅稱只接受轉帳，而不願當面交付，若要其出面交付，則要求須先付訂金，因此一般騙徒皆不會貿然現身，且親自交貨給買家。