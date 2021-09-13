民進黨立院黨團總召柯建銘，近日先是針對新竹市長林智堅提出新竹縣市合併一事表態，認為若行政院、跨黨派都有共識，修法不難，將可趕上2022年地方選舉；又指1218「反萊豬」等4項公投案，若挫敗會是台灣大災難。對此，國民黨李德維酸說，柯建銘最近非常搶戲，且完全不顧吃相。

對於新竹縣市合併議題，柯建銘7日表示，新竹縣、市已經走到「合久必分、分久必合」的階段，可以修改《地方制度法》調降直轄市人口門檻，若行政院、跨黨派都有共識，修法不難，能在半年前公告選區各議員應選名額，將可趕上2022年地方選舉。

李德維今（13）日在臉書指出，柯建銘先是為了子弟兵林智堅的政治前途，力推新竹縣市合併，擺明想要為即將任滿8年市長，卻接班無著的林智堅另闢蹊徑。「柯建銘之心，不只路人皆知，他還聲稱2022年就來得及，完全不顧吃相。」

而柯建銘11日表示，12月18日的4大公投案，大家都知道不能輸、非常重要，如果在此挫敗的話，那是台灣很大的災難。這讓李德維更匪夷所思，直呼「厲害了！民進黨」，原來民眾用手中選票表達意志、修正政策，到了民進黨大總召口中竟然是「台灣災難」，不知「蔡公投」泉下有知，半夜會不會去找你理論。

「反萊豬」、「珍愛藻礁」等4項公投於12月18日舉行。（本報資料照片）

李德維說，公投之所以風起雲湧，是因為這一年多來，民進黨政府逆行倒施，代議政治形同「自宮」，凡事只有黨意，罔顧民意，這才逼得民眾必須直接行使公民權，推翻錯誤政策。

此外，柯建銘昨受訪時表示，從前美國總統川普到現在現任美國總統拜登，台美合作有許多發展，並質疑國民黨現在的做法，難道要站在中方與美國對立嗎？難道要兩岸一中嗎？他認為，在野黨不應如此，朝野應團結為國家發展共同努力，但國民黨的公投案根本是在做政治操作。

對此，李德維說，柯建銘又把美國軟硬兼施的壓力搬出來，一派「挾洋自重」嘴臉，並反問，美國壓力一直都在，中華民國政府就不用據理力爭？中華民國百姓就沒有表達不滿意，不接受的權利？真正有為的政府是要取得平衡，不是「胳臂往外彎」，幫著外國人教訓自己人；反而民眾透過公投直接展現民意，說不定還能幫民進黨政府日後的談判壯點底氣。

如果真要稱公投為「災難」，李德維直言，只是部分民進黨政客的災難，對百姓來說，挫敗政客剛好而已，甚至是國家之福。