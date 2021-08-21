【LIVE直播】清零有望？二級延長「防疫鬆綁」 柯文哲最新說明｜2021.08.21

行政院長蘇貞昌20日在會議指示國防部，入伍新兵除健康檢測和評估施打疫苗，也要進行快篩，避免成為防疫破口。對此，台北市長柯文哲表示，雖然軍人以服從為天職，但軍隊是國家的命脈，如果可以的話，還是希望能夠給軍人比較好的待遇。

在今(21)日的台北市防疫記者會上，有媒體向柯文哲提問，蘇貞昌評估全國新兵入伍施打疫苗，外界憂心新兵會消耗高端，會不會擔心之後國家剩什麼，國軍打什麼？

柯文哲則說，雖然軍人以服從為天職，但儘量還是要給軍人有自主權，特別是要打在身上的東西，以前香蕉生產過剩，也叫國軍吃香蕉，鳳梨不能外銷也叫國軍吃鳳梨，至於打疫苗這種事情，軍隊是國家的命脈，可以的話還是給軍人比較好的待遇。

此外，國防部發言人史順文表示，國防部依照中央整體的政策，配合撥發疫苗的期程、數量，按照戰備任務的優先順序分批、逐步為官兵施打；衛福部長陳時中則說，我們都是按照一定的計畫，把相關的疫苗讓國軍施打，入伍的軍人也是一樣，我們會根據國軍的戰力評估和保存的必要性，必要的時候會發配必要的疫苗，一切以國防部給戰力的評估為準。

對於國軍是否會安排役男接種高端疫苗，陳時中回應，不管是哪個單位，我們現在造冊施打，有什麼疫苗就打什麼，當然不會強迫他們打，這是我們最基本的原則，只是你選擇的廠牌如果供應得比較慢的話，就會比較慢打，我們不準備強迫任何人去打疫苗。