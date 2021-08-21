國防部規劃9月恢復役男正常徵集，行政院今證實，閣揆蘇貞昌指示國防部，新兵除了健檢外，也要施打疫苗、做檢測，指揮中心陳時中則說，有什麼疫苗就打什麼，不會強迫。國民黨主席江啟臣今天直言，說給鬼聽也不信；這樣「請君打高端」的方式，正是民進黨鋪天蓋地在執行的策略，逼民眾接受高端。

江啟臣說，9月起國防部將恢復役男徵集，蘇貞昌下了一道指令，要求入伍新兵要施打疫苗，很多新兵很擔憂，是施打什麼疫苗？現在除了高端還有什麼選擇？

江啟臣表示，國防戰力是保衛國家的重要依據，國軍更是維持社會的必要人員，蔡政府卻提供保護效力不明的疫苗給國軍弟兄，這樣的規劃不只不適當，更會造成國安疑慮。

江啟臣直言，政府說「這是鼓勵，不是強迫」，說給鬼聽也不信，多少民眾為了餬口飯吃，想趕快回到職場，只能在餓死跟打高端疫苗間，無奈選擇後者。他痛批，民進黨政府執意護航高端，根本不是「同島一命」，而是「謀財害命」。