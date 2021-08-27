未完成二期開打疫苗遭諷全民人體試驗 陳時中：不算 14:442021/08/27 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲近日表示，「其實我們等於是幫高端做一個大規模的第三期試驗」（北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲近日表示，「其實我們等於是幫高端做一個大規模的第三期試驗」，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，不能算是人體試驗，人體試驗有其規範，EUA通過後，能夠國民有自由選擇。 陳時中爆首批BNT現貨「攔截」內幕：台積電跟我講的 自爆「合約不要復必泰」 陳時中改稱：冬天沒衣服穿還是要穿 #高端 #人體試驗 #未完成 #開打 #遭諷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高端簽約500萬劑恐難產 陳時中揭量產時程 11:502021/08/27 生活 轟全民免費當高端白老鼠 江啟臣：無法讓人民安心的政府早該下台 11:372021/08/27 政治 為何民進黨願接受「復必泰」中文標籤 港媒：真的怕了 10:032021/08/27 政治 陸姓作家打高端後死亡 好友曝1症狀：與九把刀岳母一樣 11:032021/08/27 生活 高雄民團拒高端 要求打國際認證疫苗 04:102021/08/27 地方新聞 雙北長照機構8／31開放探視 陳時中：雙北已經不再是中高風險區 14:222021/08/27 生活 4人打完高端後猝逝 前台大醫這樣看 10:172021/08/27 生活 副總統手臂讓高端終止連4跌漲近3％ 聯亞藥臉綠 12:032021/08/27 財經 打高端後猝死 桃園男被增胖40kg 遺孀求真相 04:102021/08/27 焦點要聞 爽約率達1成 高端傳出緩打潮 04:102021/08/27 焦點要聞 近200萬劑 BNT疫苗下周抵台 12~18歲優先打 04:102021/08/27 財經要聞 生活熱門新聞 打高端後驚傳第5死 新北47歲男接種兩天後不治 - 生活 搶80萬劑BNT 開放意願登記時間公布 - 生活 BNT扣掉學生還多80萬劑 想接種只有一條件 - 生活 作家接種高端隔天猝死 兒赴警局僅用1個字回應 - 生活 首例！AZ混打莫德納爆「突破性感染」 新增16例境外全是Delta - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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