桃園市44歲溫姓男子上月23日接種高端疫苗，25日工作時送醫不治，溫男家屬在法醫解剖時詢問能否加驗免疫螢光反應及血小板第4凝血抗體，遭到法醫拒絕，家屬事後氣憤PO文爆料引發討論；法醫高大成認為，該法醫若認為加驗沒有意義，自有其考量，但可以用跟家屬解釋，並用其他方式檢驗，而非直接拒絕家屬。

家屬為了想釐清溫男死因是否與接種高端疫苗有關，在溫男解剖完後詢問法醫「是否能加驗免疫螢光反應及血小板第4凝血抗體？」，法醫當下卻回應驗那個沒有意義；桃園地檢署回應，已向法醫研究所轉達死者家屬希望，但此為法醫研究所專業，會尊重專業判斷。

檢方說，有關檢驗過程及項目，屬法醫研究所專業事項，亦會尊重法醫研究所之專業判斷，由於目前尚未取得法醫研究所之解剖報告，將於取得解剖報告後儘速向死者家屬說明並提供必要之協助。

據ETtoday報導，高大成認同家屬要加驗的看法，他說加驗血小板第四凝血抗體能夠釐清相關死因，若死者血液中驗出有抗體，就有高機率能證明死亡可能與疫苗相關，不過他說該法院認為加驗沒有意義，可以用其他方式檢驗，並向家屬說明，而非直接拒絕。