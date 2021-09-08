陸軍宣導說，高端疫苗尚無不良反應，立委溫玉霞指宣導不實。立委溫玉霞提供

國民黨立委溫玉霞說，Delta病毒來勢洶洶，防疫工作不可掉以輕心，除了幼兒園和學校，部隊也是容易造成群聚感染的重要處所。國軍保家衛國勞苦功高，基於愛護國軍，並捍衛軍人權益，政府有責任提供國軍安全無虞且更具保護力的疫苗，而非像過去做法，將滯銷的水果都一股腦兒往部隊送，畢竟疫苗攸關人體安全與健康。

溫玉霞說，她從上會期就質詢國防部長必須給軍人疫苗選擇權，國防部長也承諾不會強迫施打。可是近日收到一張陸軍司令部發出的宣傳文案，將充滿爭議的高端列為國軍專案疫苗，這也就罷了，對於高端的「不良反應」竟然是「尚無案例」，無視高端開打幾日內即造成6起死亡的事實，同時也傳出有人抽蓄、心跳加快、雙眼上吊等不適症狀，這樣的接種宣傳未免不實在，有嚴重誤導之嫌！

溫玉霞問國防部這是否陸軍製作的？軍方回答只是簽辦當中，還未正式發出。然而，既然是簽辦，為何網路垂手可得？莫非有人對此文宣不以為然，所以故意外傳？個人認為，軍方應實事求是，不必替國產疫苗擦脂抹粉，更不該技巧性得替高端推銷，希望國防部要替袍澤爭取具國際認證的最好疫苗，如此才能凝聚、鼓舞士氣，彰顯軍人的地位與尊嚴！