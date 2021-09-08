竹竹合併升格直轄市議題近日引起軒然大波，台灣民眾黨立法委員高虹安8日提出批評，新竹縣市合併概念討論很好，但不該因人設事、量身訂做，她認為新竹縣市本就是同個生活圈，她不反對調整，但實質政策上要有突配性作為、政策牛肉要廣為周知，而不是延長政治人物的生命。

身為立法委員的高虹安認為自己著重的是國民得到什麼照顧，而不是以調整區域作為選舉的炒作議題，新竹縣市本來就是同一個生活圈，她並不反對調整，但在實質政策上要有突破性作為，不是直轄市化。

高虹安指出，台中縣市、高雄縣市等合併後的偏鄉資源問題並沒有解決，她認為國家應該以國土資源、財政、預算、教育、水資源、社會福利等，分配及執行面去全面考量。合併是好事，合併後的政策牛肉要讓人民知道。

「升格之目的應該是爭取資源，讓大新竹有更好更均衡的發展，而不是為了延長政治人物的生命。」高虹安表示，若要修地方制度法以利合併升格，也應配合修訂行政首長任期條款，將升格前之首長任期也納入第一任和第二任升格區域首長的連任限制，讓8年就是8年，畢竟當初這樣的設計就是希望「讓治理同一地區的地方首長可以適度輪替」，這個精神仍應設法貫穿於整個地方自治制度中。

高虹安認為竹竹合併相關議題是立法委員的職責，她將在即將開議的新立院會期積極敦促監督主掌國土規畫與地方自治的內政部與其他相關部會，提出政策規畫以進行更加完整的評估。