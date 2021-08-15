日前行政院一場交通事故檢討會議中，道安委員會執行秘書謝銘鴻報告死亡事故中指出，「高齡者占比偏高」，遭行政院長蘇貞昌怒飆「所以高齡者是加害人、還是被害人？」蘇還說「我也是高齡者」。會議結束不到一周，謝銘鴻就被「拔官」了，改調到交通部督導公關室。資深媒體人黃光芹對此表示，蘇貞昌應該捫心自問，蔡總統若也有他這種脾氣，蘇貞昌自己不知該被拔掉幾次？

黃光芹15日在臉書貼文表示，蘇貞昌的壞脾氣，在政壇人盡皆知，但壞脾氣若常常發得沒道理，只會讓人覺得沒有修養、老愛耍官威。官大壓人，不過自損領導威望罷了。

黃光芹接著表示，以這次道安委員會執行秘書謝銘鴻為例，他何錯之有？卻因蘇貞昌突如其來的壞脾氣，莫名其妙遭到調職。蘇貞昌失控斥責謝銘鴻時反譏︰「所以高齡者是加害人、還是被害人？」甚至在會中喊道︰「我也是高齡者！」這種反應，非但不具專業性，甚至因自身同為高齡者，就以為別人是在指桑罵愧，以致情緒失控到已非歇斯底里可以形容，相當不可取。

黃光芹指出，蘇貞昌隨便一句：「我要把你拔掉！」固然可以操百官生死，但他必須捫心自問：1.蔡總統若也有他這種脾氣，蘇揆自己不知該被拔掉幾次？2.蘇揆怒火，有一視同仁發嗎？3.動輒得咎，是非不明，以後誰敢任事？4.脾氣亂發、官刀亂砍，砍錯人時，蘇揆該如何善後？

黃光芹建議，蘇貞昌立刻回復謝銘鴻原職，跟人家說一聲：「抱歉！我錯了！我不該亂發脾氣！」否則閣揆一怒天下笑：怎麼會有這種院長？不過囂張而已！

資深媒體人黃創夏則留言表示，「『我也是高齡者！』『高齡』這詞兒，戳中他心中最在意的按鈕啦。」網友也酸說，「所謂本事不大，脾氣不小。」