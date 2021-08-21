《英國國防期刊》（UK Defence Journal）19日報導，英國陸軍「挑戰者2式」（Challenger 2）主力戰車展開升級計畫，所有戰車將被「扒光」，以進行嚴密檢測和修理，並換裝新動力設備，為下一代「挑戰者3式」（Challenger 3）主力戰車做準備。

根據報導，「國防裝備暨後勤公司」（DE&S）表示，在「重裝甲機動車輛改進計畫」（Heavy Armour Automotive Improvement Programme，HAAIP）中，英國陸軍的現役「挑戰者2式」將拆下所有設備，以對裸露的車體進行超音波檢測、修復和重新上漆；上述設備也將接受仔細檢測，確保整輛戰車在完成檢修後「煥然一新」。

HAAIP計畫也將更換「挑戰者2式」的懸吊系統、引擎和變速箱，確保其在「挑戰者3式」正式問世前保持作戰效率與能力。該計畫由DE&S領導、萊茵金屬貝宜地面系統公司（RBSL）進行具體改裝、貝布考克公司（Babcock）負責系統整合。

DE&S指出，此次升級將為「挑戰者3式」奠定基礎。RBSL公司已獲得價值8億英鎊（約新台幣305億元）的合約，將把英國陸軍的「挑戰者2式」升級為「挑戰者3式」，包含換裝新數位化砲塔、新模組化裝甲、新瞄準系統、萊茵金屬Rh-120 120公厘滑膛砲、主動防護系統（APS）等，但僅會改裝148輛。

《國防新聞》指出，RBSL公司已為此花費2000萬英鎊（約新台幣7.6億元）改裝位於英格蘭中部城市泰爾福（Telford）的廠區。「挑戰者3式」預計2027年具備初始作戰能力（IOC）、2030年達完全作戰能力（FOC），並至少將服役至2040年。