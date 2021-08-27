據中央流行疫情指揮中心25日公布資料指出，開打疫苗至今已累積有663例疑似因接種疫苗致死案例，AZ與莫德納疫苗分別在施打73天、26天後，才出現死亡案例，而高端疫苗接種5天，也傳出4例施打後死亡個案，消基會呼籲「預防接種受害救濟審議小組」審議效率應提高，並且從寬給付。

消基會指出，據各媒體報導，香港針對接種疫苗後出現傷亡情況，最高可獲賠港幣300萬元；日本則承諾，要是有人因為接種疫苗導致死亡，家屬可以一次性領到4420萬日圓賠償金；韓國政府則在今年1月份時，也針對所有疫苗引發的副作用進行救濟，包含住院和任何醫療費用；英國則在去年緊急批准施打疫苗之前，也推出疫苗副作用救濟計畫，最高可給付12萬英鎊。

消基會說，我國雖然對接種疫苗所產生危害救濟，在法制上算是相對完備。但是徒法不足以自行，目前國人對於這套救濟補償制度的實際運作情形，並非熟悉，加上衛福部目前工作重點，似乎置重點於衝高接種疫苗的覆蓋率，而對於接種疫苗受害補償救濟案件審議，則未為相對重視；審議委員會未能儘速審定傷病或死亡與施打疫苗的關連性，除未能充分體認傷病者或死者家屬心理感受之外，或許也會讓國人對於是否應接種疫苗，產生卻步心理。

消基會建議，預防接種受害救濟審議委員會，在依照審議辦法審議申請接種疫苗受害補償救濟案件時，宜參考我國建立「預防接種受害救濟補償制度」的立法理由與立法目的，從寬認定因果關係，審議認定的重點其實是在於「釐清接種疫苗所產生的副作用或不良反應的事實是否存在？」以及「發生在疫苗接種者身上的不良反應，是否與所接種的疫苗有關？」這二點，從寬認定，並儘速發給受害人。