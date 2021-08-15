距離2024總統大選還有3年時間，民進黨內隱約嗅到一股競逐氣氛。其中副總統賴清德與桃園市長鄭文燦是檯面上的熱門人選。媒體人吳子嘉指出，從賴清德的民調來看，民進黨出戰2024的人選，非賴清德莫屬。

美麗島電子報董事長吳子嘉15日在《董事長開講》網路直播節目表示，掌握民進黨中央才能控制2024年總統選舉，因此總統蔡英文絕對不能跛腳，而蔡原本不讓鄭文燦當行政院長的原因，就是因為鄭文燦會有優勢，民調就會拉開，賴清德就會輸掉，賴清德背後的支持者就會罵鄭文燦，因而變成總統介入2024大選初選。

吳子嘉接著表示，賴清德現在民調第一名，照這樣發展下去，民進黨2024大選非賴清德莫屬。要改變這種情況，民進黨選舉高手認為要控制黨中央，就可控制全盤情況；他們在去年2020年6月份，就由陳建仁安排美國NIH去引進高端疫苗，希望用高端疫苗在台灣打出一個場面。陳建仁表示，台灣疫苗政策是雙管齊下；這件事情若能成功的話，陳建仁就會變成台灣的疫苗教父。

根據中華民意研究協會「總統大選」8月最新民調，結果顯示，副總統賴清德是民進黨2024最強的參選人。而《美麗島電子報》3次總統適任度民調中，賴清德兩度排名第一。