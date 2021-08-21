副總統賴清德今以錄影方式為「失蹤老人協尋中心20周年記者會暨線上論壇」肯定該中心長期致力於協助長者的貢獻，並表示預估2025年更將進入超高齡社會，建構失蹤長者的協尋系統是當前重要課題。

他強調，隨著科技日新月異，不僅可以使用智慧輔具防止走失，更可透過多元的網路平台協尋失蹤者。

副總統致詞指出，他要恭喜「失蹤老人協尋中心」20歲生日快樂，也要感謝過去20年來，「失蹤老人協尋中心」本著「老吾老以及人之老」的初衷，發揮大愛，幫助許多長者重享天倫之樂，更圓滿了許多家庭。

他說，以前常在街上的電線桿或是公佈欄上，看到許多協尋失蹤人口的照片和充滿焦慮的文字資訊。在面對親人走失的當下，心急如焚的家人，通常只能先向派出所報案，再透過報紙、電視或廣播等各種媒體管道，刊登廣告來找尋失蹤的長者。

他說，如今，隨著科技日新月異，不僅可以使用智慧輔具防止走失，更可透過多元的網路平台協尋失蹤者。

他說，找尋的過程中，都是十分漫長的等待。家屬內心的煎熬跟焦急，絕非常人可以體會，有些人很幸運，很快被找到，得以迅速的回到家人的身邊；但有些失蹤個案，卻是讓家人日復一日，年復一年遍尋不著。

他表示，臺灣已經邁向高齡化社會，預估2025年更將進入超高齡社會，也就是每5人中有1位是65歲以上的銀髮族。隨著人口老化、失智症人口增加，走失案件也大幅成長。

他說，根據臺灣失智症協會推估，2019年失智人口已經超過29萬人，2020年失智長者失蹤人數達到2149人，較2016年增加608人，占長者失蹤人數比率也由2016年的41.6％增加到2020年的46.8％。

他說，如何建構失蹤長者的協尋系統，讓長者順利找到回家的路，讓家屬擁有後援的協尋管道，是當前非常重要的課題。除了政府相關部門的政策規劃與執行，更重要的是與民間社福機構的攜手合作。而老盟所成立的「失蹤老人協尋中心」，20年來致力於讓走失長者找到回家的路，就是家屬最堅實的後盾跟依靠。

他表示，多一份力量的投入，就能夠讓協尋的成效更加顯著，也讓走失者可以早日回到溫暖的家，未來政府應該跟民間團體加強合作、共同努力，讓每一個家庭都圓滿、幸福。