台南市佳里警分局為提高同仁對失蹤人口問題的重視和查尋成效，5月起辦理尋人高手選拔，5月至7月查尋績效團體組以西港分駐所尋獲9人最優，其中西港分駐所警員孫得勝尋獲5人拔得頭籌，獲警局表揚。

孫得勝日前接獲1件有自殺意圖的緊急查尋案件，在他棄而不捨積極以車查人下，及時尋獲已服用大量安眠藥駕車自撞受傷的被協尋人，緊急將其送醫救回寶貴性命。

佳里分局本次辦理尋人高手選拔，5月至7月尋獲失蹤人口25人，較去年同期尋獲18人，增加7人。佳里分局於昨日利用主管會報由分局長蔡進閱頒獎予以表揚績優員警，由西港分駐所所長蘇家戊代表受獎。

蔡進閱表示，透過選拔活動確能激發員警的榮譽感，有效提昇查尋成效，分局長也勉勵所有同仁，每一個失蹤人，就是一個家庭的悲痛與缺憾，警察同仁面對社會大眾對於失蹤人口查尋工作的期待，一定要秉持同理心，以各項積極作為尋回失蹤人，希望讓每一個家庭都圓滿幸福、無所缺憾。

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