永旭希望工程慈善協會、永旭保險經紀人股份有限公司捐贈30萬元的搜救犬訓練設備給中市消防局特搜大隊搜救犬隊，31日舉行捐贈典禮。（黃國峰攝）

有感於搜救犬在救災方面的重要性，永旭希望工程慈善協會、永旭保險經紀人股份有限公司，今31日於台中市政府消防局特搜大隊搜救犬隊訓練場，捐贈一批裝備，充實搜救犬訓練量能，由永旭希望工程慈善協會台中業務長郭文弼代表捐贈，並由消防局簡任技正林裕芳代表受贈，期能利用這批裝備，提升救災戰力。

永旭希望工程慈善協會、永旭保險經紀人股份有限公司，本著取之於社會，回饋於社會的想法，捐贈總額30萬元，專為搜救犬隊訓練及後勤管理打造的裝備，給中市政府消防局特搜大隊搜救犬隊，今31日於搜救犬訓練場舉行捐贈典禮，消防局簡任技正林裕芳代表受贈，並回贈感謝狀，搜救犬隊並回贈搜救犬立體凹刻雕刻作品，感謝永旭保險之義舉。

永旭希望工程慈善協會台中業務長郭文弼表示，永旭希望工程慈善協會，以往捐贈最多的是救災車，捐出去的救災車已到了永旭10號了，有同仁開玩笑說，保險公司年終尾牙大多抽車子，但永旭不抽車子，因為車子都做善事捐出去了；這次捐助單位是搜救犬隊，也很特別，是永旭的頭一遭，因為以往多為如孤單老人等弱勢團體，希望這批設備，能很受用，幫助狗兒搜救能力再提升。

永旭希望工程慈善協會、永旭保險經紀人股份有限公司捐贈30萬元的搜救犬訓練設備給中市消防局特搜大隊搜救犬隊，31日舉行捐贈典禮，搜救犬隊回贈搜救犬立體凹刻雕刻作品。（黃國峰攝）

台中市消防局表示，政府資源雖然有限，然而民力無窮，感謝永旭希望工程慈善協會、永旭保險經紀人股份有限公司的義舉，所捐贈之搜救犬訓練裝備，可提供搜救犬隊更加完善的訓練空間與裝備，謝謝其長期對社會救助默默付出心力，以及對消防工作的支持與肯定。

永旭希望工程慈善協會、永旭保險經紀人股份有限公司捐贈30萬元的搜救犬訓練設備給中市消防局特搜大隊搜救犬隊。（黃國峰攝）

台中市消防局指出，台中市消防局特搜大隊搜救犬隊於107年1月成軍，隨即參與0206花蓮大地震搶救，搜救犬隊除了仰賴平時不斷的訓練外，亦需要持續更新汰換訓練裝備。此次永旭希望工程慈善協會，所捐贈總額30萬元的搜救犬隊訓練及後勤管理裝備，包含訓練場地割草車、空拍機、食物冷凍櫃、犬隻烘毛機（可容納兩只大型犬隻烘乾毛髮）等等許多搜救犬隊平時訓練所需之裝備，將可在救災現場發揮最佳戰力。