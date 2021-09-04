測量基隆河失足釀意外 水利署委外人員溺水送醫急救 17:282021/09/04 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 搜救人員下水搜尋落水鍾姓男子。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 搜救人員下水搜尋落水鍾姓男子。（民眾提供） 今（4）日下午2時40分許，新北市水利局5名委外人員至汐止區樟樹二路原住民運動公園，測量基隆河河川深度，其中31歲鍾姓男子先行下水，準備測量水深時不慎失足滑倒，沉入水中，搜救人員救起時已無呼吸心跳，隨即送往汐止國泰醫院急救。 據了解，同行人員見鍾男落水，即向新北市消防局報案，2時47分搜救人員趕抵，下水進行搜救，於4時38分尋獲鍾男，並將其他拉出水面，但已無生命跡象，隨後送往汐止國泰醫院，目前仍在搶救中。 名指揮家溫以仁甄選落榜 怒向文化部求國賠遭駁 宜蘭見晴步道拍美照 婦踩空摔下10米坡 #基隆河 #失足 #新北 #搜救人員 #水利局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北忠烈祠秋祭 侯上香緬懷 04:102021/09/04 地方新聞 浙江嘉善再生海綿工廠深夜火警 6人罹難 09:252021/09/04 兩岸 公費流感疫苗 中市府納入私校教職員 04:102021/09/04 地方新聞 追加10億元 捷運樹林線仍流標 04:102021/09/04 地方新聞 環保局展現科技執法新利器 稽查員考取無人機專業操作證 12:562021/09/04 生活 花蓮豐濱古道落石不斷 爭取設防護網 04:102021/09/04 地方新聞 天成醫療體系接北科附工篩檢 休假醫護熱血支援完成任務 15:012021/09/04 生活 高鐵選址爭議不斷 在地人嘆：宜蘭不是台北人的後花園 17:092021/09/04 生活 指定行業勞工不打疫苗 勞動部：符合這些要件可資遣 14:122021/09/04 生活 台電第一座離岸風場挹注近9萬戶一年用電 17:522021/09/04 財經 補水救命！每日喝水低於這數值 心衰竭風險大增 06:032021/09/04 健康 社會熱門新聞 【獨家】軍紀無存 馬防部士官離譜在營內性侵女兵 - 社會 獨家》國道台中大雅段跨越橋 高掛女子遺體懸空超驚悚 - 社會 北宜女騎士凌晨自撞墜200米深谷 離奇現身新店無傷 - 社會 酒店妹醉醒驚見男客「跪後面一直動」哭求停止 提告知真相更慘 - 社會 北市死亡車禍！行人遭混泥預拌車輾過 當場傷重不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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