搜救人員下水搜尋落水鍾姓男子。（民眾提供）

今（4）日下午2時40分許，新北市水利局5名委外人員至汐止區樟樹二路原住民運動公園，測量基隆河河川深度，其中31歲鍾姓男子先行下水，準備測量水深時不慎失足滑倒，沉入水中，搜救人員救起時已無呼吸心跳，隨即送往汐止國泰醫院急救。

據了解，同行人員見鍾男落水，即向新北市消防局報案，2時47分搜救人員趕抵，下水進行搜救，於4時38分尋獲鍾男，並將其他拉出水面，但已無生命跡象，隨後送往汐止國泰醫院，目前仍在搶救中。