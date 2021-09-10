又有1校26人復課 新北明剩2校、2123名學生停課 17:432021/09/10 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市今仍有3校2149名學生預防性停課，新北市教育局統計，截至今天下午5時，因有居家隔離個案經PCR採檢為陰性，明將有1校26人復課，明停課校數為2校，共2123名學生。圖為兩名女童10日前往江子翠篩檢區採檢。（羅永銘攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今仍有3校2149名學生預防性停課，新北市教育局統計，截至今天下午5時，因有居家隔離個案經PCR採檢為陰性，明將有1校26人復課，明停課校數為2校，共2123名學生。 教育局表示，新北市強調快速匡列、隔離及採檢，依據教育部指引對於具有COVID-19可能感染風險者包含居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理人員、自主健康管理人員等禁止進入學校。而所有預防性停課措施，是為避免疫情擴大的保護，期待孩子安心度過這段艱辛的防疫期。 Delta病毒入侵 新北3校、11間補習班、安親班預防性停課 雲林防疫加嚴 1人確診全校停課 #新北市 #學生 #新冠肺炎 #復課 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 老師與確診者足跡重疊！北市文山區90位國中生、19名幼生預防性居隔 03:342021/09/10 生活 噴酒精喔 高中生製作機器人站崗 04:102021/09/10 地方新聞 新北深坑今增1個案 赴醫院進行胃鏡檢查確診 16:052021/09/10 生活 新北幼兒園群聚 篩檢1454人結果出爐 09:562021/09/10 生活 北市12校、1536人停課 柯文哲：學校結構造成隔離人數多 16:272021/09/10 生活 新北本土＋1在深坑 侯：感染源不明、應與幼兒園無關 14:442021/09/10 生活 松山某國中大清消 今下午聯醫進駐校園幫624學生PCR 09:072021/09/10 生活 松山區確診國中生 CT值為33、感染源不明 16:542021/09/10 生活 北市染疫裝修工感染源仍不明 黃珊珊：不可能去板橋5分鐘就確診 16:292021/09/10 生活 7600學生請防疫假 新北13校今復課 04:102021/09/10 焦點要聞 瀛海高中校車左轉撞車 學生一臉驚惶、急搭計程車上學 12:382021/09/10 社會 生活熱門新聞 不斷更新》17：30強颱璨樹陸警發布！全台11日停班停課一覽 - 生活 璨樹最新風雨時程出爐 3地嚴防強風豪雨 週六有望放颱風假 - 生活 璨樹最快下午發陸警 專家揭「颱風假機率高」縣市 - 生活 AZ預約大當機！狂刷30分竟額滿 網絕望：謝謝政府 - 生活 璨樹「放棄登陸不群聚」 周末狂風豪雨！放假機率曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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