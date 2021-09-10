新北市今仍有3校2149名學生預防性停課，新北市教育局統計，截至今天下午5時，因有居家隔離個案經PCR採檢為陰性，明將有1校26人復課，明停課校數為2校，共2123名學生。

教育局表示，新北市強調快速匡列、隔離及採檢，依據教育部指引對於具有COVID-19可能感染風險者包含居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理人員、自主健康管理人員等禁止進入學校。而所有預防性停課措施，是為避免疫情擴大的保護，期待孩子安心度過這段艱辛的防疫期。