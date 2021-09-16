斗南國小活動中心設置的快打站16日開打。（周麗蘭攝）

針對65歲以上長者施打第二劑AZ疫苗，雲林縣府15日起在全縣20鄉鎮市設置快打站，由縣府各局處認養一鄉鎮市協助公所接種。大多數快打站位於校園，斗南國小快打站避免與學生動線交疊，9點以後才開放。

全縣施打AZ第一劑疫苗的長者有3萬多人，因應中秋假期到來，旅外鄉親訪鄉潮湧現，雲林縣府規畫15日起到18日開設快打站，透過造冊方式通知長者接種。

除了斗六市、崙背鄉、大埤鄉、四湖鄉、麥寮鄉、口湖鄉以外，其餘鄉鎮快打站都設置在國小、國中校園內，縣府各公所研商動線避免與校內學生交疊。

縣長張麗善16日訪視斗南國小快打站，縣府計畫處與公所在9點才開放長者進入；為免老人家走太遠，從活動中心門口到校門口設置單線通行的得來速車道；進入校園後先確認身分，不少老人忘了攜帶疫苗黃卡。

縣長張麗善表示，全縣施打AZ疫苗的長者有3萬多人，盼能盡速完成，第一劑施打莫德納疫苗多達3萬8000多人，第二劑還沒有下文，未來是否能混打也尚未明朗，請民眾再等等。