新北市今新增1例確診，案例居住在深坑區，8日因為身體不適到醫院進行胃鏡檢查，篩檢出陽性確診。新北市長侯友宜表示，該個案CT值31.2，推測屬於舊案，詳細感染源仍在疫調中，目前已匡列13人隔離，但目前判斷該案例與幼兒園沒有關係。

侯友宜今召開疫情說明會表示，目前總共採檢1454名，包括幼兒園、職場、感染社區人員，除了原有陽性個案外，全數都是陰性。侯友宜說，面對來勢洶洶Delta病毒，仍呼籲民眾出來篩檢，新北市是全國篩檢量、篩檢站數量最高的地方，截至5月15日為止，已篩檢33萬7583人。

侯友宜說，爆發幼兒園群聚後，6日下午幼童、老師PCR陽性確診後，新北市就視同Delta病毒備戰，謝謝市民積極出來篩檢，當天新北32處社篩站就篩檢了4442人，7日篩檢量也有3995人，8日基因定序出來後，篩檢量3901人，昨日也篩檢了3868人，這幾日社篩站總共篩檢了1萬6206人，都沒有確診個案，全數陽性個案都是從感染的社區大樓篩出。

侯友宜表示，周六日即將到來，仍希望市民持續篩檢，希望阻斷隱形傳播鏈，32處篩檢站不會裁撤，還是希望市民善加利用。