頭份市公北3路1家酒店外電箱電纜被竊賊剪斷偷走。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份警分局逮捕涉嫌偷剪酒店電纜的謝嫌，並查扣謝嫌另外竊來的電纜贓物。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

謝嫌涉嫌另在竹南地區行竊得來的電纜贓物。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

疫情期間，苗栗縣內所有的8大特種營業場所全部停業，有職業竊賊見頭份市酒店、小鋼珠店停業無人，竟利用深夜前往偷剪設在店外的外電箱電纜線，被害店家因店中無人渾然不知，直到台電人員到店查抄電錶才發現電錶及電纜不翼而飛，才向轄區頭份警分局報案，警方循線逮捕涉案謝姓嫌犯，還扣獲一批甫從竹南偷剪得來的電纜，正由竹南警分局清查謝嫌所涉它案中。

苗栗縣自今年5月中旬疫情提升3級警戒後，即公告全縣8大特種行業全部停業，位在頭份市公北3路的1家酒店及1家小鋼珠店隨即關門停業，停業期間，並未另行雇人看管店面。

日前，台電人員前往這2個店家抄錄電錶時，赫然發現店家裝置在外面的電錶及外電纜線全被剪走，由於外電纜部份屬於台電財產，所以台電人員隨向轄區頭份警分局報案。

警方經組成專案小組調閱監視器等追查，發現1名不明竊嫌於7月底，利用夜間前往行竊，警方並清查鎖定涉嫌的謝姓嫌犯後，9日循線持搜索票前往頭份市謝嫌住處將他逮捕，並從住處及自小客車內查獲重約124公斤的電纜線6袋、電線剪、美工刀、油壓剪等作案工具及安非他命吸食器1組、失竊車牌兩面等贓證物，

謝嫌坦承因知酒店及小鋼珠店都因疫情關係停業，他經數度勘查現場，確定店裡無人看守，才獨自前往以油壓剪剪斷電纜竊走，賣給不知名資源回收業者現。另警方現場所扣電纜，則是才在竹南地區行竊得來，竹南警分局獲報已趕往清查中。警方詢後，10日將謝嫌後依竊盜、毒品等罪嫌移送苗栗地檢署，由檢方聲押中。