動滋券2.0今年9月22日起開放上網登記。(陳筱琳攝)

配合行政院振興5倍券，教育部推出加碼券「動滋券2.0」，16日舉辦記者會，邀請網球名將盧彥勳擔任代言人，體育署呼籲民眾9月22日起可到5倍券共通平台5000.gov.tw登記抽籤，10月14日起一共4周的每周四上午抽籤，每周50萬份、共200萬份面額500元的動滋券共申請。

體育署運動產業及企劃組指出，今年登記抽籤動滋券以線上申請為主，由於新冠肺炎疫情嚴重，運動場館業者因三級防疫規定受政府命令停業，運動賽事也因防疫考量被迫延期或無法舉辦，教育部爭取10億元特別預算，發放200萬份面額500元的動滋券，鼓勵民眾透過「做運動」、「看比賽」來使用動滋券。

體育署運動產業及企劃組組長劉姿君表示，今年的動滋券主要使用在到運動場館運動以及欣賞體育賽事，配合經濟部建置振興5倍券共通平台，動滋券及其他部會的加碼券，將由共通平台統一處理民眾登記、抽籤、中籤通知及查詢作業，民眾必須在今年9月22日到10月29日登記參加各類加碼券抽籤，動滋券預計10月14日、10月21日、10月28日及11月4日這4周周四上午抽籤，中籤者將於抽籤當日下午5點起收到中籤簡訊，民眾也可到共通平台查詢是否中籤。

動滋券中籤民眾可於各周抽籤後4日起(即10月18日、10月25日、11月1日及11月8日)上教育部體育署動滋網500.gov.tw領券，登記抽籤的民眾只有一次中籤機會，假如第1周就中籤，第2、3、4周就不會再中籤。

至於合作業者部分，劉姿君解釋，只要符合提供「做運動」、「看比賽」相關服務的運動事業，不論個人或組織，只要有統一編號，就可以從9月23日起上動滋網登記註冊，經過審核通過的店家即可收受動滋券。