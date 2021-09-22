振興五倍券今天上午9點開跑，時間一到，許多民眾進入網頁進行數位綁定優惠與8大加碼券登記，由於短時間內湧入太多人，官網當機，甚至出現亂碼，網路上哀聲遍野，不過花蓮有名梁姓民眾，在9點04分，成功綁定信用卡，甚至還搶到首批的加碼優惠，讓他直呼「跟搶到熱門時段車票一樣興奮」。

梁姓民眾表示，自己大約在上午8點45分進入官網，當時系統很順暢，要進入綁定最後關卡的時候，因為時間還沒到，所以沒有畫面，9點一到，重新整理綁定的頁面，不過系統一度當機，甚至出現亂碼，經不斷重新整理頁面後，很快就進去了，並在1至2分鐘即完成綁定。

梁姓民眾說，因為老家在台北，有搶火車票的經驗，這次綁定這麼熱門的原因，在於各金融機構的加贈禮不同，每梯次都有不一樣的優惠，所以大家都在搶，而自己成功進入首梯序號，「就跟搶到熱門時段車票一樣興奮」。

不過梁姓民眾的家人就沒這麼幸運，他說，家人在9點後進入系統就非常卡，女兒在接近10點才綁定成功，所幸她還在加碼券的名額內，但太太和岳母就沒有綁定成功，且要上班，無法一直操作，待休息時間才會再嘗試綁定。

另名游姓民眾則因系統不斷當機索性不綁定，他說，相關資料都輸入完畢，結果看不到網頁驗證碼，過沒多久，就被強制登出，讓他氣得大罵「有夠爛」，直接不用了。