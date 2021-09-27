隨著國內疫情趨穩，政府為提振內需消費而推出「振興五倍券」，將於10月8日正式領取使用。包括王品(2727)、六角(2732)、饗賓餐旅等連鎖餐飲集團，以及旅遊業者雄獅(2731)均紛紛推出加碼優惠，除了協助刺激內需復甦力道，亦藉此積極搶攻相關消費商機。

王品加碼推出「王品發現金」活動，首階段自今日起至11月底，於21個品牌、275家門市消費滿千元，即可領取「王品振興金500元兌換券」2張。第二階段自12月起至明年1月28日，消費滿1500元加上兌換券1張，即可折抵消費或領回現金500元，往後以此類推。

王品表示，集團去年推出振興三倍券幫付1000元活動反應熱烈，共發出7500萬元現金。此次配合振興五倍券再加碼，兌換券在消費5日內派送至「王品瘋美食App」內票夾，預估將發出8200萬元現金，直接以新台幣帶動消費、刺激產業復甦。

六角結合旗下品牌推出「五購送」振興券雙重優惠，推出超省錢單人、雙人優惠套餐等促銷組合。第一重優惠於10月8日起至年底，持任一面額紙本振興券至旗下10個品牌門市消費，可享有至少15項優惠、最高可折抵1382元。

第二重優惠則對會員祭出加碼優惠，「六角美食通」APP會員使用第一重消費優惠，可再獲得千元電子紅包券，不限品牌每日消費皆可領取一份、日日累積無上限，最高可領取9.2萬元紅包，電子紅包券使用期限至明年3月底，可自用或轉贈APP親朋好友分享。

饗賓餐旅集團旗下6大品牌共46家分店推出「2021振興饗優惠」好康三重送，持紙本或數位五倍券單筆消費滿千元可抵1200元、往後以此類推，並可享2倍iEAT會員點數。11月底前消費且掃描iEAT會員條碼的會員，可於12月獲得10張總值約3千元的優惠券組。

此外，饗賓耗時1年、於7月完成自助餐品牌「饗食天堂」10家分店升級改裝，在疫情趨緩開放內用的微解封期，攜手蔬食自助餐品牌「果然匯」推出「2021感謝祭」餐券優惠套組，即日起至10月15日前雙人餐券套組享優惠價85折，積極搶攻內需復甦商機。

雄獅則在10月推出「放大好康GO！」優惠方案，包含團費滿千折百、出團贈好禮、指定產品抽獎三大優惠，凡使用振興五倍券、國旅券、現金報名指定旅遊團型，最低3000元每人現抵300元，每人最高5000元現抵500元，並加碼送旅遊盥洗隨身組。

而雄獅針對訂房、自由行同步祭出最低33折超殺折扣，下單可再抽精選票券，獎項最高可獲市價2500元雲朗集團聯合住宿折價券、台灣高鐵不限點單程車票等，活動限制至10月底，讓想要兼顧荷包與深度旅遊的旅客，能用最划算的價格輕鬆遊遍全台。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，據統計隨著警戒降級、旅遊活動管制日漸鬆綁，國旅人數自9月開始明顯復甦，以及第四季為企業獎勵旅遊旺季，搭配上振興券、國旅券及各縣市政府的旅遊補助，相信有一定程度加快國內旅遊復甦。

游國珍指出，雄獅自疫情後深耕台灣在地旅遊，除了擴編國旅團隊，更深化國旅遊程深廣度，設計具主題特色的行程。此次推出山林、農場、鐵道、原民、離島5大主題行程，期望帶領旅客領略不同主題魅力，也期待將來國門開放後，能成為行銷推廣台灣最好的方式。