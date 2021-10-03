廣場上的馬加魚大型裝置藝術十分吸睛。（張毓翎攝）

中空魚體造型，可讓遊客接近，可休憩遮蔭避雨與拍照互動功能。（張毓翎攝）

雲嘉南風管處長徐振能（左）與設計馬加魚裝置藝術的交趾陶大師謝東哲（右）。（雲嘉南濱海國家風景區管理處提供／張毓翎台南傳真）

台南市將軍區馬沙溝社區擁有得天獨厚的觀光資源，由於地方缺少一個象徵性的門面地標，雲嘉南濱海國家風景區管理處在台61線馬沙溝交流道下，打造馬沙溝地景廣場，近日剛完工。豎立在廣場上的馬加魚大型裝置藝術，成了遊客拍照熱點，地方許願未來透過在周邊建置停車場、休憩亭等，讓觀光效益發揮到最大。

將軍馬沙溝地景廣場3日舉行開幕儀式，雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能、立委陳亭妃、市議員蔡秋蘭、方一峰、台南市政府觀旅局長郭貞慧，以及設計馬加魚裝置藝術的交趾陶大師謝東哲等人參與剪綵。

雲管處打造馬沙溝地景廣場，藉由串聯將軍漁港、馬沙溝3D彩繪村、馬沙溝海洋休閒運動度假中心，築造馬沙溝觀光廊帶，尤其搭上自行車旅遊風氣，單車族往北可到北門婚紗美地、往南可到七股鹽產業景點。

馬沙溝社區發展協會理事長吳明和表示，台灣很少地方像馬沙溝，轄內同時具有漁港和沙灘環境，近年透過一見雙雕藝術季及新春燈會等例行活動，讓將軍區這個小漁村漸漸被外人熟知，來這裡旅遊、攝影的人愈來愈多，相信馬沙溝地景廣場會成為這裡重要地標。

吳明和提到，馬沙溝地景廣場附近有好幾公頃的國有地，因為這邊太陽比較大，風管處規畫在廣場這裡建置涼亭、走廊及停車場；此外，村內道路狹小，可運用的腹地不多，因此地方也希望，未來在廣場周邊創造一個新的市集集散地，增加馬沙溝的觀光人潮和產值。