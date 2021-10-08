金融「數位沙盒」(Digital Sandbox) 將往早期研發領域找尋人才、技術的全新機會。台北金融科技創新園區FinTechSpace將於10月13日聯合北、中、南三區三所大學，在金管會、金融總會見證下，進行「數位沙盒校園實證基地」揭牌儀式。

FinTechSpace表示，希望藉此推動金融科技創新實證人才的養成。參與此項新計畫的三所大學，分別為國立臺灣科技大學、國立中正大學，以及國立中山大學，當天揭牌儀式在台科大校園作為代表，臺灣科技大學校長顏家鈺將親自主持，象徵產官學研資源共同落地鏈結，校園實證基地正式啟動。

數位沙盒是歐洲金融科技創新市場發展之初，作為創新實證的實驗環節，以加速金融產業創新與監管效率，協助相關政策與措施的推動，特別是英國市場，沙盒成為金融機構發展產學、產創、產官、官學等多元合作模式的場域，並期吸引各種創新構想、金融科技技術開發者進行創新實證。在台灣，以FinTechSpace作為金融數位沙盒的試行「場域限定」，同時搭配「輔導與媒合」、「監理門診」，協助科技驅動型創新應用，讓科技創新與金融市場掌握能同步發展。