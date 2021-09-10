台中市長盧秀燕10日表揚運動有功團體及人員，東奧傑出選手獲邀出席。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕與舉重無限量級好手謝昀庭相見歡，稱讚台中之光。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕10日表揚2021年運動有功團體及人員，共頒發「傑出運動選手獎」、「優秀運動教練獎」、「終身成就獎」等46組得獎者，邀請東京奧運表現優秀選手林真豪、王星皓、張筑涵、謝昀庭等人出席，感謝他們為國爭光，也特別向榮獲終身成就獎的林輝雄致敬，感謝他對體育的貢獻，提升城市運動風氣。

盧秀燕表示，上任後的市政目標之一即是將台中打造為「酷城市、酷運動」，市民期待近20年台中巨蛋明年將開工，場館設計者和今年東京奧運主場館為同設計師，台中市在硬體設施上將盡量滿足選手訓練需求，栽培教育經費也會逐步到位，提升並優化選手激勵金，讓選手無後顧之憂。

運動局指出，共頒發「傑出運動選手獎」9名、「優秀運動教練獎」10名、「績優團體獎」8組、「績優個人獎」11名、「運動推手團體獎」1組、「運動推手個人獎」6名及「終身成就獎」1名，共計46組得獎者。

終身成就獎特別頒發給奉獻體育運動和行政數十餘年的教授林輝雄，盧秀燕感謝他協助推動各項體育運動政策，讓台中體育運動風氣更蓬勃。

在傑出運動選手獎項，在東奧拿下女子48公斤級柔道第七名、全國運動會表現優異的女子柔道好手林真豪，及於2019年全國運動會拿下金牌及2021年新北市全國青年盃田徑公開賽公開男撐竿跳破大會紀錄的黃湧富，雙雙獲該獎項殊榮。

此外，在優秀運動教練獎的部分，帶領豐原商業高級中等學校，締造高中甲級排球聯賽高男組冠軍七連霸的教練葉忠桂等人獲獎。

運動局長李昱叡表示，除優秀選手和教練，也感謝近年來積極培育台中市籃球運動人才的福爾摩沙籃球發展協會、辦理多場賽事支持路跑運動的全統運動用品、及積極推廣社區全民運動的台中市大里區體育會。

另外，前社團法人台中市身心障礙體育總會理事長，也是台中市議員的陳清龍獲得績優個人獎，陳清龍在擔任理事長期間籌辦多項身障活動，帶領台中在全國身障國民運動會創下歷史佳績。

為表揚東奧表現優秀的台中市好手，今日典禮更邀請柔道阿美族好手林真豪、游泳選手王星皓、我國史上第一位取得輕艇奧運門票的女子選手張筑涵、舉重無限量級好手謝昀庭出席，感謝他們至為精彩的表現。

表揚典禮出席人員，包含盧秀燕、運動局長李昱叡、國立台灣體育運動大學校長許光麃及前校長林華韋、台中市體育總會秘書長楊永昌、社團法人身心障礙體育總會理事長林孟令、台灣休閒運動健康發展協會理事長鄭清榮、台中市議員陳清龍、冉齡軒、劉士州及陳文政議員服務處秘書王俊毅、陳政顯議員服務處秘書劉孟欣均至會場，為獲獎人喝采。