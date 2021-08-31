新北市警察局為使失蹤人口尋人經驗得以普及與傳承，於109年及110年連續辦理尋人高手種子培訓，邀請海山分局巡佐蔡淑女及板橋分局警員王閔南等專業尋人高手擔任種子教官，遴選各分局對失蹤人口查尋有熱忱同仁，指導善用科技，透過失蹤人口相關系統交叉比對失蹤人口與無名屍之關聯協尋。

97年10月24日台北縣永和市23歲張男不明原因離家後從此音訊全無，因張男離家時未帶手機，致使家人無法與其聯繫，家屬除了向警方報案協尋外，也想盡各種辦法及管道連絡，經詢問親朋好友，但始終無張男的消息。

海山分局巡佐蔡淑女擔任新北警110年第一期種子教官，於上課期間指導學員對失蹤多年舊案如何透過相關警用系統比對，將所有蛛絲馬跡彙整出尋人的方向。

永和分局永和所警員李元煜於上課中在失蹤人口系統翻出張男的失蹤舊案，蔡教官並以此個案指導其他培訓學員一同查對，經警用系統比對清查，過濾多筆資料，發現97年11月2日在屏東縣車城鄉保力村第五公墓樹叢發現的無名男屍在時間點及特徵上有雷同之處，經聯繫張男家屬得知張男父親是屏東縣人，在地緣上又多了關聯性，遂請張男家屬供警方採集DNA，經法務部法醫研究所比對後確認張男為該無名男屍。

張男的哥哥表示張男於離家前並無任何症狀，但對張男未帶皮包及手機出門總覺得怪怪的，怎知無故離家十餘載均無消息，再得知下落已是天人永隔，雖心中不捨，但非常感謝警方熱忱為民服務之精神，讓其弟能順利返家落葉歸根。

新北市政府警察局長黃宗仁呼籲，家中若有失蹤多時之家人，可透過DNA科技鑑驗協尋管道，過程完全免費，讓尋人過程多些線索、多個機會，民眾可向法務部法醫研究所及各縣市警方請求協助採樣DNA鑑驗比對，讓失蹤者早日找到回家之路。