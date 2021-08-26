高雄市政府在2019年至2020年間，將「高雄氣爆案」移送高雄地檢署，雄檢在日前函復：「相關案件皆查無犯罪事實，予以簽結」；副總統賴清德今在臉書給時任高雄市長現任監察院長陳菊送暖表示，不怕烏雲遮蔽天，守得雲開見月明。
賴清德說，台灣的政治要進步，需要更多的理性與善良。
他說，菊姐當年為理想與信念，承受黑牢的拖磨，一路以來遭逢的惡意攻訐與傷害，從未停歇。
他表示，菊姐總是無畏的面對，並用行動來自證清白，她的堅忍與勇敢，執著與不悔，始終都讓人不捨與敬佩。
高雄市政府在2019年至2020年間，將「高雄氣爆案」移送高雄地檢署，雄檢在日前函復：「相關案件皆查無犯罪事實，予以簽結」；副總統賴清德今在臉書給時任高雄市長現任監察院長陳菊送暖表示，不怕烏雲遮蔽天，守得雲開見月明。
賴清德說，台灣的政治要進步，需要更多的理性與善良。
他說，菊姐當年為理想與信念，承受黑牢的拖磨，一路以來遭逢的惡意攻訐與傷害，從未停歇。
他表示，菊姐總是無畏的面對，並用行動來自證清白，她的堅忍與勇敢，執著與不悔，始終都讓人不捨與敬佩。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。