第六輪高端疫苗昨天中午預約截止，共計59萬9613人完成預約，將於8月23日開打。中央流行疫情指揮中心宣布二度加開預約，開放8月16日以後新登記的民眾，預估共20萬人，可於8月23日上午10點起至24日18點預約，施打日期為8月27日至29日，指揮官陳時中證實，副總統賴清德將符合此次加開對象資格。

指揮官陳時中表示，第六輪上一波預約已經都完成，經過結算發現還有餘裕，因此開放8月16日後新登記的民眾來登記，大概有20萬人；只要是今天中午以前有意願登記的人，都符合資格，這一波施打的是8月27日至29日。

我國正副元首日前皆公開表示已意願登記高端疫苗。陳時中證實，總統和副總統都很堅持要按照預約平台登記的順序，至於施打地點會由國安單位做安排；賴副總統也有做登記，是在8月16日以後，那接種日期會落在8月27日至29日。

中央流行疫情指揮中心今(21)日表示，「COVID-19公費疫苗預約平台」將於今(2021)年8月21日中午12時進行意願登記結算，並於8月23日上午10時至8月24日下午6時止，增加開放8月16日下午2時以後新登記或加選意願登記為高端疫苗之民眾進行預約。

指揮中心說明，本期可接種疫苗為高端疫苗，上述符合預約資格者，即得於開放預約期間進行預約，亦將於開放預約後，陸續收到提醒簡訊，請記得進行預約。此次增加開放對象預定於8月27日至8月29日施打，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

第六輪原本僅開放8月13日前意願登記的36歲以上民眾預約，由於預約情況不理想，指揮中心隨後加開20至35歲民眾預約，但總人數仍未滿60萬，而已完成封緘檢驗共61.4萬劑，仍有1.5萬劑可用。陳時中指出，目前還有20幾萬劑高端疫苗沒有完成檢驗封緘，如果沒法完成，「那後面的人就抱歉了」。

昨（21日）單日疫苗接種共3萬9842人次，目前全國人口涵蓋率39.56％，劑次人口比42.82％。