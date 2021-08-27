台東幸福住宅有8戶將於30日標售，縣府呼籲有購屋需求民眾登記。（本報資料照片）

台東幸福住宅住戶浴室漏水，常常在未使用情形下出現小水灘。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東幸福住宅住戶浴室漏水，常常在未使用情形下出現小水灘。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東幸福住宅住戶天花板上輕鋼架日前經工人掀開查看遲遲未修繕。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

由台東縣府出資興建300戶的幸福住宅，其中有8戶的承購戶與縣府合意解約，將於30日辦理餘屋標售作業，縣府籲請有購屋需求、符合資格的民眾把握機會申請；住戶黃小姐說，呼籲新承購戶務必做好房況檢查。據了解，幸福住宅原規畫1樓店面出租，卻無商家進駐，一般認為該區生活機能不理想。

與台灣史前文化公園為鄰，由縣府出資8億元利用縣有土地興建，依坪數不同，每戶售價約230萬元至406萬元，低於市價3至4成，縣府替年輕人及經濟較弱勢族群的起家厝去年起交屋。

建設處長許瑞貴表示，自2020年5月開始第1戶入住，經過這段時間溝通、協調、修繕等程序，到目前為止完成了282戶，與縣府解約的8戶將在30日起開放登記，將再以抽籤方式決定人選。

2020年11月入住的黃小姐無奈表示，原本滿心期待，實際入住後卻發現許多品質瑕疵與設計不良。她購入3房2廳、價值400萬的房型，入住前即發現客房衛浴漏水，入住後向縣府申報維修請來水電修繕，但改善不到幾個月，從浴室牆壁到地板近期又出現滲漏情況，地板上一片小水灘；而天花板上輕鋼架日前經工人掀開查看後，也遲遲未修繕。

黃小姐大嘆，目前一家四口同住，由小資族的她一肩扛起房貸，由於限制5年內不能轉手，「好不容易有了房，就算有再多無奈，也只能繼續住」。

據了解，該社區住戶普遍認為，集合式住宅雖然總價低、容易入手，但有別於透天厝，入主需要遵守各項管委會規範，就有部分住戶未列入購屋考量，因此曾經發生過因為停車、飼養寵物等造成住戶紛爭。另1樓原規畫店面出租，由於租期長達5年，不少商家抱持觀望態度而不進駐，造成社區生活機能不理想。

建設處說明，購屋申請條件為台東縣設籍滿6個月以上、年滿20歲的縣民，名下無自有房屋，其餘詳細資料可至台東縣府官方網站查詢。