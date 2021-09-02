疫情趨緩，新北市環保局與警察局共同合作展開稽查，上月25日在新北市五股區一處民宅內查獲非法貯存笑氣案件，共查扣57支笑氣鋼瓶。（翻攝）

疫情趨緩，新北市環保局與警察局共同合作展開稽查，上月25日在新北市五股區一處民宅內查獲非法貯存笑氣案件，共查扣57支笑氣鋼瓶。（翻攝）

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新北民宅堆放57支笑氣鋼瓶 最重開罰30萬元

疫情趨緩，新北市環保局與警察局共同合作展開稽查，上月25日在新北市五股區一處民宅內查獲非法貯存笑氣案件，共查扣57支笑氣鋼瓶，依違反《毒性及關注化學物質管理法》對行為人裁罰，最重將可處30萬元罰鍰。

警方指出，日前有不法業者透過網路或社群媒體販售笑氣，提供年輕人開趴助興，甚至發生混用毒品導致死亡等不幸案例。為保障民眾健康，新北市政府警察局與環保局共組專案小組進行聯合稽查。

經專案小組過濾並分析資料，鎖定五股區一處住宅區民宅，並經常使用租賃車輛載運笑氣鋼瓶前往汽車旅館等地點。專案小組見時機成熟發動稽查，發現23歲謝姓男子在住宅陽台堆放大量待出貨及使用完畢鋼瓶，清點後計有45支，另於車廂內發現12支鋼瓶。全案將謝男依涉嫌違反毒性及關注化學物質管理法移送裁處，最重將可處30萬元罰鍰。

自笑氣於去年10月由中央公告納管至今，新北市已查獲違規使用及販賣笑氣案件69件，共裁罰96人。除吸食、販賣笑氣行為將依法處3萬元以上，30萬元以下罰鍰外，如有致人於死或受重傷，最重將可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，並得併科1000萬元以下罰金。

新北市刑大表示，笑氣雖未被列管為毒品，但依然對健康有害，吸食笑氣可能會導致呼吸困難、胸悶、幻聽、心臟缺血等症狀，更甚者可能導致休克或死亡；而正值青春期的未成年人身體發育尚未完全成熟，吸食笑氣恐併發脊髓神經受損退化，造成嚴重危害。

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