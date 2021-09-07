新北市板橋區某幼兒園爆發群聚感染，因為該校老師也有到隔壁棟同個負責人經營的安親班上課，連帶安親班19名師生也被隔離，新北市教育局事後追查，發現該安親班沒有立案，將依法裁罰20萬元。

板橋某幼兒園確診，造成相關有交流的共計4間幼兒園與國校停課，該幼兒園老師因為有到同個負責人在隔壁棟經營的安親班上課，雖然該老師PCR陰性，新北市府為求謹慎仍將安親班19名師生送隔離。

新北市教育局長張明文表示，該安親班因為沒有立案，將依《兒少法》開罰20萬元，目前相關採檢與疫調持續進行中。