台東縣長饒慶鈴27日宣布，台東縣衛生局盤點「爽約劑」，AZ及莫德納共900名額，將釋出給65歲以上（55歲以上原住民）尚未接種第1劑的長者、孕婦及已接種AZ且已間隔滿10周可接種第2劑縣民進行預約，施打地點為台東聖母醫院等院所，各專案預30日早上9點開始預約，預31日起進行接種，採網路及電話雙軌預約方式。

饒慶鈴說，每一劑疫苗都很珍貴，每一劑疫苗都要盡快打在鄉親身上，衛生局盤點中央撥補疫苗，彙整民眾「爽約劑」，依中央規定開設公費對象施打專案，莫德納開放190名、AZ開放670名預約。

台東縣疫苗釋出900名額，30日開放預約。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

衛生局說明，目前中央疫苗配送皆依照每次COVID-19公費疫苗預約平台意願數進行分配，每次剩餘疫苗有限，請民眾先前往平台進行預約登記。而此次默德專案中針對6月22日以前接種第1劑施打AZ有發生嚴重不良反應第2劑提出相關文件且者醫師評估可混打者，其檢附證明為以下任一(1)經醫師評估第二劑疫苗不適合施打AZ之就醫診斷書(2)接獲疾管署不良反應通知者(3)經衛生局查詢有通報過嚴重不良事件紀錄，即可預約登記。

台東縣疫苗釋出900名額，30日開放預約。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

此外，衛生局再次呼籲目前疫情雖然已趨緩，但仍維持二級警戒外出仍請全程配戴、勤洗手等落實防疫相關規定。