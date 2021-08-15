中天《世界越來越盧》

美國從阿富汗撤軍後，政府軍士氣低落，塔利班則勢如破竹，幾乎控制大部分接壤國家的邊境關口，一路直達抵達阿富汗首都喀布爾，幾乎未遭遇抵抗。阿富汗總統甘尼將辭職讓出政權，塔利班已帶頭組成臨時政府。前國安會副秘書長楊永明表示，美國判斷，阿富汗一定會失守，就算放兩、三千人在那邊，塔利班一定會慢慢開始逼近到整個喀布爾。

前國安會副秘書長楊永明15日在中天《世界越來越盧》節目中表示，美國這兩三年在阿富汗的駐軍，也不過是幾千人，到今年只剩下2500人。川普在美國總統任內，曾經承諾說要撤軍，但是卻拖拖拖，因為他知道，一撤軍，阿富汗馬上就會失守，就會變成一個人道危機，權力真空、恐怖主義團體，可能又會再變成新的溫床。

楊永明指出，俄羅斯、中國大陸也會緊張，因為阿富汗這個區域會更積極地開始經營，對美國在整個中東、中亞，會產生整個利益上的衝擊，所以美國就維持了兩、三千人在那邊，算是一種象徵意義。

楊永明指出，不要忘記，美國在伊拉克、沙烏地阿拉伯、安曼、科威特、巴林都有駐軍，所以美國在中東地區、波斯灣、印度洋有強大的軍力，只不過美國地面部隊不願意在阿富汗那邊。甚至判斷一定會失守，就算放兩、三千人在那邊，塔利班一定會慢慢開始逼近到整個喀布爾。