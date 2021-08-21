近日美國自阿富汗撤軍所造成的悲慘與難堪結局，讓世人了解美國對於盟邦的承諾經不起考驗。數周前專家估計的首都喀布爾將於3個月內淪陷，結果竟是在境內尚有大批美軍與北約部隊尚未撤離的情況下，不到一個星期便告失守。

美軍撤出之後，下令撤軍的拜登總統可謂顏面盡失，同時也受到各方羞辱及嚴厲指責。因此，拜登日前在接受美國廣播公司（ABC）專訪時指出：台、韓、日及北約的情況與阿富汗截然不同…，如果有人要入侵或對我們的北約盟邦採取行動，我們將作出回應。

拜登此一宣示，似乎已經突破美國對台海的「戰略模糊」一貫立場。不過，在專訪播出後，一位拜登政府高層官員隨即表示，美國「關於台灣的政策沒有改變」。華府智庫兩岸問題專家葛來儀則稱，拜登明顯的錯誤描述「令人遺憾」。拜登的最新談話，相信會讓部分不明就裡的台灣島內人士振奮不已，對於長久研究美中台三角關係的專家則是憂心不已。

筆者認為，拜登防衛台灣的談話，還是不夠清晰，也無法令人相信。如果美國能夠做到以下三點，則可證明拜登並非「口惠而實不至」。

首先美國為挽回丟掉面子和裡子，應該立即展開另一項軍事行動，其代號可訂為「重返榮耀」(Back to Glory)，利用美國的龐大軍力，重新奪回阿富汗，擊潰塔利班游擊隊，讓阿富汗人民，尤其是婦女不受蹂躪，同時亦可取回大批先進武器。

其次是正式告知北京，不論在任何情況下，台灣若遭中共出兵攻擊，美國都將派出軍隊協防台灣。甚至可以與台灣簽訂有實質保障的「美台協防條約」，以及進一步對台派出軍隊，以免屆時「鞭長莫及」。

第三，如果以上兩點有困難，至少要做到免費贈予台灣先進武器，例如F-35戰機，而不僅是F-16老舊戰機的性能提升。就算不能贈予，也要將已經簽訂的軍售項目打折出售，讓台灣政府及人民均有所感。

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