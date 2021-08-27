全台疫情趨緩，台北捷運單日平均運量回升115萬次，加上9月1日即將開學，通勤人潮勢必擠爆車廂，北捷為此再優化「捷運人流資訊管理專家」系統，不僅能讓民眾用綠、黃、橘、紅4燈號即時判斷車廂擁擠度，車站人員也能在列車到站前，早一步進行人流疏導，不過這套系統目前僅有板南線、文湖線裝載，預計明年3月全線啟用。

該系統早在去年於板南線上路，文湖線則於今年5月跟進，系統資訊主要來自於車廂內裝設的壓力感測器，計算車廂載重所承受的壓力值，再轉化為舒適（綠色）、普通（黃色）、略多（橘色）及人多（紅色）4個等級，每節車廂都有專屬燈號，民眾可觀看月台電視或台北捷運GO APP，先行前往旅客較少的車廂候車。

北捷副總經理楊秦恒指出，透過系統分析發現，板南線在尖峰時段以龍山寺站往市府站方向的列車最為擁擠，未來將運用人流資訊系統，結合車站月台旅客候車情形、閘門人流數據及車廂擁擠度即時告知功能等措施，讓行控中心統整後判斷人流狀況，早一步知悉列車情況。

楊秦恒進一步表示，考量疫情後乘車人潮不斷攀升，加上各級學校即將開學，通勤人潮恐像往常般擠爆月台，將適時啟動月台、閘門、出入口等3級人潮管制措施，由站務人員引導旅客到適當位置，如歷年的跨年活動都會進行驗票閘門管制，採「只出不進」策略，月台擁擠到一定程度也會暫停進入，直到月台人潮疏散。

目前北捷平日尖峰時段仍維持與疫情前相同，提供2至3分鐘最短班距（板南線約120秒、文湖線約80秒）及加班車服務，以尖峰時段搭乘人數最多的板南線為例，上午尖峰時段發車90班次，最大載客量約15萬人次，行控中心也會視現場人潮加開列車，離峰時段班距也因應開學在即會微幅縮短。