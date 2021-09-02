新北市宣布提前發放重陽禮金，由於疫情趨緩，雙北振興方式也有所不同，外界質疑雙北較勁意味濃厚，對此，新北市長侯友宜今（2）日說，每一個地方有每一個地方的特色，新北的重點在庶民經濟。

侯友宜表示，每一個地方有每一個地方的特色，新北市發放地方特惠券以及用加倍券的方式來鼓勵，最重要的重點是擺在庶民經濟，擺在最底層的商圈、小吃店、旅館等等，這些才是目標重點。

侯友宜說，疫情舒緩以後，最重要的是如何趕快讓底層的經濟能夠復甦，所以其實最重要是提前發放，要讓長者們能夠拿到重陽禮金，跟政府的五倍券及新北市的加倍券、地方特惠券結合，可以去我們的小吃店或是這些商圈買買小東西，讓自己在疫情的嚴峻底下可以犒賞自己一下、讓自己開心一下。

侯強調，最重要讓經濟底層能夠快速復甦，新北市在新型態的安全生活底下，讓經濟能夠轉型，讓底層能夠快速的走向一個復甦的狀況，這是最深的期待。