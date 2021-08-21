前國安會祕書長蘇起。（陳怡誠攝）

對於美軍倉皇撤出阿富汗後，美國總統拜登強調，台韓及北約的情況與阿富汗截然不同。前國安會秘書長蘇起認為，美國對台灣歸納就6個字，「心有餘力不足」，「美國人可能很愛你，可能會來救你，他會掉眼淚，但是很抱歉，他最後只有說I’m sorry！我沒有辦法」。

美國廣播公司（ABC）19日播出拜登專訪，拜登在答問時指出，台、韓及北約的情況與阿富汗截然不同。他說：「我們與這些實體達成了協議，不是基於該島（台灣）或南韓發生內戰，而是基於它們有一個團結政府，事實上，該政府正試圖阻止壞人對他們做壞事。」

「我們作出並遵守了每一個承諾。我們對（北約憲章）第5條（集體防禦條款）作出了神聖承諾，如果事實上有人要入侵或對我們的北約盟邦採取行動，我們將作出回應。日本情況亦然，南韓亦然，台灣亦然。（阿富汗情況）根本不能相提並論。」

前國安會秘書長蘇起20日在YahooTV《風向龍鳳配》表示，拜登整個專業團隊出問題，包括國安會、國防部、國務院、CIA等等，拜登如果不出來講話，美國所有外交工作等於白做了，因為所有盟友都是一個問號，可是，是不是能夠把問號消除？是另外一回事。

陳鳳馨質疑，台灣會感同身受的是，所有美國的承諾，是怎樣的承諾？如果像阿富汗一樣拋棄台灣，可能情況會是如何？

蘇起表示，北約日本韓國台灣，最危險就是台灣，日本韓國沒有這麼大的風險。「今日阿富汗、明日台灣」，這句話是對的，是展現美國的意志力，就是阿富汗20年白搞了，說走就走，還走得這麼難看。將來台灣，美國意志力是不是依然存在？

蘇起強調，美國對台灣歸納就6個字，「心有餘力不足」，台灣大部分人都沒看到「力不足」那一部分，美國對阿富汗也有「力不足」的部分，都要看成本，而不是看價值。美國沒有力量、沒有快速反應的能力，美國只有等你打完了才來反應，美國人自己都講，「會造成既成事實」，這是台灣人最要警惕的。蘇起認為，「美國人可能很愛你，可能會來救你，他會掉眼淚，但是很抱歉，他最後只有說I’m sorry！我沒有辦法」。